CREA Ciné-Thé Film Sauvons les meubles suivi d’une collation Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne
CREA Ciné-Thé Film Sauvons les meubles suivi d’une collation Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne mardi 26 mai 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
CREA Ciné-Thé Film Sauvons les meubles suivi d’une collation
Relais de la Côte de Beauté 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
pour les adhérents des associations St Georges Accueille et Les Amis de Meschers, et les adhérents de CREA.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:00:00
fin : 2026-05-26 17:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Ciné-Thé en partenariat avec les associations St Georges Accueille et Les Amis de Meschers.
Collation servie après la fin du film .
.
Relais de la Côte de Beauté 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
Ciné-Thé in partnership with the associations St Georges Accueille and Les Amis de Meschers.
Snack served after the film.
L’événement CREA Ciné-Thé Film Sauvons les meubles suivi d’une collation Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique
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