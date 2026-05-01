CREA Ciné-Thé Film Sauvons les meubles suivi d’une collation Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

CREA Ciné-Thé Film Sauvons les meubles suivi d’une collation

Relais de la Côte de Beauté 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

pour les adhérents des associations St Georges Accueille et Les Amis de Meschers, et les adhérents de CREA.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 15:00:00

fin : 2026-05-26 17:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Ciné-Thé en partenariat avec les associations St Georges Accueille et Les Amis de Meschers.

Collation servie après la fin du film .

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Relais de la Côte de Beauté 136 boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

Ciné-Thé in partnership with the associations St Georges Accueille and Les Amis de Meschers.

Snack served after the film.

L’événement CREA Ciné-Thé Film Sauvons les meubles suivi d’une collation Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique