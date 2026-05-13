CREA CINEphémère cinéma en plein air Film Le Chant des Forêts précédé d’une Conversation avec Paolina Gautier, Botaniste . Dégustations et vente de produits locaux. En partenariat avec Biocoop de Royan Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

CREA CINEphémère cinéma en plein air Film Le Chant des Forêts précédé d’une Conversation avec Paolina Gautier, Botaniste . Dégustations et vente de produits locaux. En partenariat avec Biocoop de Royan

Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 23:45:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre du CINEphémère 2026, CREA vous propose une séance de cinéma en plein air précédée d’une animation.

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Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

As part of CINEphémère 2026, CREA offers an open-air cinema session preceded by an animation.

L’événement CREA CINEphémère cinéma en plein air Film Le Chant des Forêts précédé d’une Conversation avec Paolina Gautier, Botaniste . Dégustations et vente de produits locaux. En partenariat avec Biocoop de Royan Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-13 par Royan Atlantique