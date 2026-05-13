CREA CINEphémère cinéma en plein air Film tous publics/ Jeune public (à préciser ultérieurement), précédé d’animations autour de jeux de société . En partenariat avec la Ludothèque de Saint-Georges de Didonne. Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne
CREA CINEphémère cinéma en plein air Film tous publics/ Jeune public (à préciser ultérieurement), précédé d’animations autour de jeux de société . En partenariat avec la Ludothèque de Saint-Georges de Didonne. Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne lundi 27 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
CREA CINEphémère cinéma en plein air Film tous publics/ Jeune public (à préciser ultérieurement), précédé d’animations autour de jeux de société . En partenariat avec la Ludothèque de Saint-Georges de Didonne.
Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-27 23:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Dans le cadre du CINEphémère, cinéma en plein air, l’association CREA organise une soirée au lac d’Enlias à St Georges de Didonne.
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Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
As part of CINEphémère, an open-air cinema, the CREA association is organizing an evening at Lac d’Enlias in St Georges de Didonne.
L’événement CREA CINEphémère cinéma en plein air Film tous publics/ Jeune public (à préciser ultérieurement), précédé d’animations autour de jeux de société . En partenariat avec la Ludothèque de Saint-Georges de Didonne. Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-13 par Royan Atlantique
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