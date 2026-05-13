CREA CINEphémère cinéma en plein air Film tous publics/ Jeune public (à préciser ultérieurement), précédé d’animations autour de jeux de société . En partenariat avec la Ludothèque de Saint-Georges de Didonne. Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

CREA CINEphémère cinéma en plein air Film tous publics/ Jeune public (à préciser ultérieurement), précédé d’animations autour de jeux de société . En partenariat avec la Ludothèque de Saint-Georges de Didonne.

Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-07-27 23:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Dans le cadre du CINEphémère, cinéma en plein air, l’association CREA organise une soirée au lac d’Enlias à St Georges de Didonne.

.

Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of CINEphémère, an open-air cinema, the CREA association is organizing an evening at Lac d’Enlias in St Georges de Didonne.

L’événement CREA CINEphémère cinéma en plein air Film tous publics/ Jeune public (à préciser ultérieurement), précédé d’animations autour de jeux de société . En partenariat avec la Ludothèque de Saint-Georges de Didonne. Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-13 par Royan Atlantique