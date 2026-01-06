Animation familiale Bonjour la Nature ! Nouveauté 2026 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
Animation familiale Bonjour la Nature ! Nouveauté 2026 !
Le Parc de l'Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:15:00
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-21
Connaissez-vous la vraie nature du “Parc de l’Estuaire” ? En compagnie d’un animateur, parcourez cet espace naturel sensible aux espèces vivantes caractéristiques.
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
English :
Do you know the true nature of Parc de l’Estuaire? Accompanied by a guide, explore this sensitive natural area with its characteristic living species.
L’événement Animation familiale Bonjour la Nature ! Nouveauté 2026 ! Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-06 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime