Défi Eden Corduan Grande plage Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Défi Eden Corduan

Grande plage Boulevard de la Côte de beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-14 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

L’association EDEN VA’A organise le Défi EDEN CORDOUAN courses de pirogues V6, animations, village et spectacles polynésiens… L’esprit du Va’a et de la Polynésie sur la plage de Saint Georges de Didonne, du 12 au 14 juin

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Grande plage Boulevard de la Côte de beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 59 50 09

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English :

The EDEN VA’A association organizes the EDEN CORDOUAN Challenge: V6 pirogue races, entertainment, Polynesian village and shows? The spirit of Va’a and Polynesia on the beach of Saint Georges de Didonne, from June 12 to 14

L’événement Défi Eden Corduan Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-05 par Royan Atlantique