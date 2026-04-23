Exposition Martine Durand Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Martine Durand

Espace Maggy Martel Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-29

Un univers coloré entre abstraction et allusions figuratives qui offre une échappée onirique à la croisée de nos imaginaires …

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Espace Maggy Martel Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

A colourful universe between abstraction and figurative allusions, offering a dreamlike escape at the crossroads of our imaginations?

L’événement Exposition Martine Durand Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique