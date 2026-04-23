Exposition Martine Durand Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
Exposition Martine Durand Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne lundi 29 juin 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Exposition Martine Durand
Espace Maggy Martel Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-29
Un univers coloré entre abstraction et allusions figuratives qui offre une échappée onirique à la croisée de nos imaginaires …
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Espace Maggy Martel Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
A colourful universe between abstraction and figurative allusions, offering a dreamlike escape at the crossroads of our imaginations?
L’événement Exposition Martine Durand Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique
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