Exposition Franck Buisson Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Franck Buisson

Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-07

2026-06-01

Artiste éclectique il combine les techniques et les arts et restitue une composition proche du street art.

An eclectic artist, he combines techniques and arts to create a composition that resembles street art.

