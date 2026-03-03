Exposition France Bernois Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Exposition France Bernois

Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-25

Subtil mélange de la terre et du feu, où les oxydes se mêlent aux pièces, pour révéler des couleurs sans pareil.

Pour le plus grand plaisir des yeux et du cœur !

.

English :

A subtle blend of earth and fire, where oxides mingle with the pieces to reveal unparalleled colors.

A feast for the eyes and the heart!

