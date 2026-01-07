Sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale à Saint-Georges-de-Didonne parking du Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale à Saint-Georges-de-Didonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

2 adultes + 2 enfants

+ 2€ par enfant supplémentaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-09-17 11:00:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-25 2026-09-17

À l’occasion du 81e anniversaire de la libération de la poche de Royan, on déambule avec Damien sur les traces de la Seconde Guerre mondiale.

parking du Parc de l’Estuaire 47 Av. Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

To mark the 81st anniversary of the liberation of the Royan pocket, we take a walk with Damien in the footsteps of the Second World War.

