Sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale à Saint-Georges-de-Didonne parking du Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale à Saint-Georges-de-Didonne

jeudi 28 mai 2026.
parking du Parc de l'Estuaire
47 Av. Paul Roullet
Saint-Georges-de-Didonne
Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
2 adultes + 2 enfants
+ 2€ par enfant supplémentaire
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-09-17 11:00:00
2026-05-28 2026-06-25 2026-09-17
À l’occasion du 81e anniversaire de la libération de la poche de Royan, on déambule avec Damien sur les traces de la Seconde Guerre mondiale.
+33 5 46 08 21 00
contact@royanatlantique.fr
To mark the 81st anniversary of the liberation of the Royan pocket, we take a walk with Damien in the footsteps of the Second World War.
