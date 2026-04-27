Spectacle Le temps d’une danse Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Spectacle Le temps d’une danse

Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136, Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Une création inédite portée par Stoyan et Maëlle, danseurs à l’Opéra de Paris, offrant une plongée sensible dans l’histoire de la danse. Un instant d’exception, suspendu dans le temps, où tradition et émotion se rencontrent.

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Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136, Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

An original creation by Paris Opera dancers Stoyan and Maëlle, offering a sensitive plunge into the history of dance. An exceptional moment, suspended in time, where tradition and emotion meet.

L’événement Spectacle Le temps d’une danse Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique