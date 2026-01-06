Atelier familial De la ruche au miel Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Atelier familial De la ruche au miel

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-04-09 15:00:00

fin : 2026-04-09 16:15:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-07-09 2026-07-23

C’est dans la ruche que les abeilles transforment le nectar des fleurs en un miel savoureux. Ouvrons le toit de cet abri et regardons à l’intérieur…

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

It’s in the hive that bees transform flower nectar into tasty honey. Let’s open the roof of this shelter and take a look inside…

