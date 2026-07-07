Cagouillade Rue des Alouettes Saint-Georges-de-Didonne
mercredi 8 juillet 2026 · Rue des Alouettes · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Cagouillade
Rue des Alouettes Place des cagouilles Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-08-12 23:59:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-12
La traditionnelle cagouillade est le rendez-vous convivial incontournable de l’été.
Un événement à ne pas manquer pour profiter pleinement des saveurs et de l’art de vivre de notre territoire.
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Rue des Alouettes Place des cagouilles Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 78 34 02
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English :
The traditional cagouillade is a not-to-be-missed summer gathering.
A not-to-be-missed event to enjoy the flavors and art of living of our region.
L’événement Cagouillade Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique
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