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AGENDA · Saint-Georges-de-Didonne

Cagouillade Rue des Alouettes Saint-Georges-de-Didonne

mercredi 8 juillet 2026 · Rue des Alouettes · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue des Alouettes
Adresse
Place des cagouilles
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Cagouillade

Rue des Alouettes Place des cagouilles Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-12

La traditionnelle cagouillade est le rendez-vous convivial incontournable de l’été.
Un événement à ne pas manquer pour profiter pleinement des saveurs et de l’art de vivre de notre territoire.
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Rue des Alouettes Place des cagouilles Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 78 34 02 

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English :

The traditional cagouillade is a not-to-be-missed summer gathering.
A not-to-be-missed event to enjoy the flavors and art of living of our region.

L’événement Cagouillade Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique

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