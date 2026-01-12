La Nocturne des Créateurs Rue du Marché Saint-Georges-de-Didonne
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Marché des créateurs Votre nouveau rendez-vous de l’été ! Un moment à ne pas manquer pour flâner, échanger et se laisser inspirer pour des souvenirs uniques !
Rue du Marché Halle du Marché Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 87 94
English :
Marché des créateurs ? Your new summer rendezvous! A not-to-be-missed opportunity to stroll, chat and get inspired for unique souvenirs!
