La Nocturne des Créateurs Rue du Marché Saint-Georges-de-Didonne

La Nocturne des Créateurs

Rue du Marché Halle du Marché Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

2026-07-07

Marché des créateurs Votre nouveau rendez-vous de l’été ! Un moment à ne pas manquer pour flâner, échanger et se laisser inspirer pour des souvenirs uniques !

Rue du Marché Halle du Marché Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 87 94

Marché des créateurs ? Your new summer rendezvous! A not-to-be-missed opportunity to stroll, chat and get inspired for unique souvenirs!

