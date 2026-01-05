Murder Party Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne

Murder Party

Bureau d’Information Touristique 12 Rue Autrusseau Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Mercredi 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-08-26 19:30:00

2026-07-08

En couple, en groupe, en famille, entre amis, partez à la découverte de la ville et des différents suspects afin de résoudre le meurtre !

Bureau d'Information Touristique 12 Rue Autrusseau Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Whether you’re a couple, a group, a family or a group of friends, discover the city and its various suspects to solve the murder!

