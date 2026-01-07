Sortie nature Suzac, soyez à la pointe Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Sortie nature Suzac, soyez à la pointe

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-07-28 12:15:00

Date(s) :

2026-07-28

La Pointe de Suzac, espace naturel protégé à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde est un site paysager mémorable. Riche d’un patrimoine naturel mais également historique, celle-ci recèle de nombreux atouts pour les promeneurs curieux.

.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pointe de Suzac, a protected natural area at the mouth of the Gironde estuary, is a memorable landscape site. Rich in both natural and historical heritage, it offers a wealth of attractions for curious walkers.

L’événement Sortie nature Suzac, soyez à la pointe Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime