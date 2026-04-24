Concert Duo E&A Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Duo E&A

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 11:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Le duo vous transportera dans un univers alliant des Covers passant de Gainsbourg à Radiohead, de Miley Cyrus à Melody Gardot ou d’Adele à Nancy Sinatra.

.

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The duo will take you on a journey through a world of covers from Gainsbourg to Radiohead, from Miley Cyrus to Melody Gardot, from Adele to Nancy Sinatra.

L’événement Concert Duo E&A Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique