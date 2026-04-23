Specatcle Osmosis Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne
Specatcle Osmosis Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Specatcle Osmosis
Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Arnaud Vidal et Jessica Disceux démontre dans ce duo une maîtrise pointue de nombreuses disciplines feu , couplée à des techniques d’illusionnistes et d’artificiers.
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Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
In this duo, Arnaud Vidal and Jessica Disceux demonstrate their mastery of a number of fire disciplines, coupled with illusionist and firework techniques.
L’événement Specatcle Osmosis Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique
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