Specatcle Osmosis Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Specatcle Osmosis

Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Arnaud Vidal et Jessica Disceux démontre dans ce duo une maîtrise pointue de nombreuses disciplines feu , couplée à des techniques d’illusionnistes et d’artificiers.

.

Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this duo, Arnaud Vidal and Jessica Disceux demonstrate their mastery of a number of fire disciplines, coupled with illusionist and firework techniques.

L’événement Specatcle Osmosis Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique