CREA CINEphémère cinéma en plein air Film Aline précédé de jeux musicaux autour de Céline Dion. Cadeaux à gagner ! Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

CREA CINEphémère cinéma en plein air Film Aline précédé de jeux musicaux autour de Céline Dion. Cadeaux à gagner !

Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Dans le cadre du CINEphémère, film projeté en plein air Aline et précédé d’animations.

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Lac d’Enlias 68 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

As part of the CINEphémère festival, an open-air screening of Aline , preceded by live entertainment.

L’événement CREA CINEphémère cinéma en plein air Film Aline précédé de jeux musicaux autour de Céline Dion. Cadeaux à gagner ! Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-13 par Royan Atlantique