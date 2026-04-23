Concert Les Académies musicales Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Les Académies musicales

Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

C’est désormais un rendez-vous incontournable avec les jeunes élèves du conservatoire de musique se réunissent pour

une série de concert sur les communes de la CARA.

Suivez nous dans cette folle semaine de concerts à travers tout le pays Royannais.

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Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

It’s now an unmissable event, with young students from the music conservatory coming together for a series of concerts in the CARA communes

a series of concerts in the CARA communes.

Follow us on this crazy week of concerts throughout the Royannais region.

L’événement Concert Les Académies musicales Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique