Concert Les Académies musicales Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne
Concert Les Académies musicales Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Concert Les Académies musicales
Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
C’est désormais un rendez-vous incontournable avec les jeunes élèves du conservatoire de musique se réunissent pour
une série de concert sur les communes de la CARA.
Suivez nous dans cette folle semaine de concerts à travers tout le pays Royannais.
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Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
It’s now an unmissable event, with young students from the music conservatory coming together for a series of concerts in the CARA communes
a series of concerts in the CARA communes.
Follow us on this crazy week of concerts throughout the Royannais region.
L’événement Concert Les Académies musicales Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique
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