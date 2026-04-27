Concert Vinclaj Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Vinclaj

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Vinclaj est un duo musical père/fils PopRythmiX. Il ondule des textes capables de vous emporter dans son voyage aux accords parfaits.

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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

Vinclaj is a musical duo father/son PopRythmiX. He ripples out lyrics capable of taking you on a journey of perfect harmony.

L’événement Concert Vinclaj Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique