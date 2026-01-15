Les ateliers de l’abeille Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Les ateliers de l’abeille

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Plongez dans l’univers fascinant des abeilles lors de cette animation ! Une aventure interactive et éducative pour comprendre le travail des abeilles et leurs précieux produits.

.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the fascinating world of bees during this animation! An interactive and educational adventure to understand the work of bees and their precious products.

L’événement Les ateliers de l’abeille Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-01-15 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime