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Concert Red Moon Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne

Concert Red Moon Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Eglise

Adresse : Place de Verdun

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Red Moon

Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Red Moon vous embarque pour un voyage musical vibrant.
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Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

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English :

Red Moon takes you on a vibrant musical journey.

L’événement Concert Red Moon Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique

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