Concert Red Moon Place de l’Eglise Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Red Moon

Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Red Moon vous embarque pour un voyage musical vibrant.

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Place de l’Eglise Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

Red Moon takes you on a vibrant musical journey.

L’événement Concert Red Moon Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique