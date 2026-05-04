Bal Myriam orchestre Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Bal Myriam orchestre

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-08

On danse, on rit on s’amuse sur la place de Saint-Georges avec sa famille et ses amis.

Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable !

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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine fasgdd17110@gmail.com

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English :

We’ll be dancing, laughing and having fun on the Place de Saint-Georges with family and friends.

Join us for an unforgettable evening!

L’événement Bal Myriam orchestre Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique