Spectacle La belle et les bêtes du jazz Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne
Spectacle La belle et les bêtes du jazz Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Spectacle La belle et les bêtes du jazz
Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
La Belle et les bêtes du Jazz est un spectacle musical ludique et magique qui initie petits et grands à l’univers du jazz, dans une ambiance à la fois éducative et immersive.
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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
La Belle et les bêtes du Jazz is a playful and magical musical show that introduces young and old to the world of jazz, in an atmosphere that is both educational and immersive.
L’événement Spectacle La belle et les bêtes du jazz Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique
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