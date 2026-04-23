14 juillet liberté en scène Rue de la République Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

14 juillet liberté en scène

Rue de la République Centre ville Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La déambulation qui suit les véhicules militaires se fera en fanfare !

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Rue de la République Centre ville Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

The procession following the military vehicles will be accompanied by fanfare!

L’événement 14 juillet liberté en scène Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique