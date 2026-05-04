Exposition Entrelacer des récits Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
Exposition Entrelacer des récits Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne lundi 13 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Exposition Entrelacer des récits
Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-13
Basil Träsch explore des pans méconnus de l’histoire en s’appuyant sur des archives issues de différents contextes géopolitiques.
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Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
Basil Tra?sch explores little-known aspects of history, drawing on archives from different geopolitical contexts.
L’événement Exposition Entrelacer des récits Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique
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