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Exposition Entrelacer des récits Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Entrelacer des récits Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Espace Maggy Martel

Adresse : 7 Boulevard Michelet

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Exposition Entrelacer des récits

Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-13

Basil Träsch explore des pans méconnus de l’histoire en s’appuyant sur des archives issues de différents contextes géopolitiques.
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Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

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English :

Basil Tra?sch explores little-known aspects of history, drawing on archives from different geopolitical contexts.

L’événement Exposition Entrelacer des récits Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique

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