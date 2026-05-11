Braderie des diablotins Vide ta chambre COSEC Complexe sportif municipal Lambesc
Braderie des diablotins Vide ta chambre COSEC Complexe sportif municipal Lambesc samedi 13 juin 2026.
Lambesc
Braderie des diablotins Vide ta chambre
Samedi 13 juin 2026 de 9h à 17h. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Vente de vêtements enfants et adultes, jouets et articles de puériculture.
80 exposants, pas de déballage au sol, matériel NON FOURNI, emplacement d’environ 8 m² avec ou sans véhicule, RÉSERVÉ AUX NON PROFESSIONNELS. .
COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 90 60
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English :
Sale of children’s and adult clothing, toys and childcare items.
L’événement Braderie des diablotins Vide ta chambre Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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