Braderie des diablotins Vide ta chambre COSEC Complexe sportif municipal Lambesc

Lambesc

Braderie des diablotins Vide ta chambre

Samedi 13 juin 2026 de 9h à 17h. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Vente de vêtements enfants et adultes, jouets et articles de puériculture.

80 exposants, pas de déballage au sol, matériel NON FOURNI, emplacement d’environ 8 m² avec ou sans véhicule, RÉSERVÉ AUX NON PROFESSIONNELS. .

COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 90 60

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English :

Sale of children’s and adult clothing, toys and childcare items.

L’événement Braderie des diablotins Vide ta chambre Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc