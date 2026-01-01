Braderie d’hiver 2026 Rue Saint-Pierre, de Bras, de Strasbourg, boulevard Maréchal Leclerc, etc. Caen
Braderie d’hiver 2026 Rue Saint-Pierre, de Bras, de Strasbourg, boulevard Maréchal Leclerc, etc. Caen vendredi 30 janvier 2026.
Braderie d’hiver 2026
Rue Saint-Pierre, de Bras, de Strasbourg, boulevard Maréchal Leclerc, etc. Centre-ville de Caen Caen Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 09:00:00
fin : 2026-01-31 19:30:00
2026-01-30
L’association Les Vitrines de Caen organise une braderie d’hiver les 30 et 31 janvier dans les rues piétonnes du centre-ville.
Des commerçants et des non sédentaires proposent leurs bonnes affaires de fin de saison ! Venez en profiter lors de ces deux jours de braderie. .
English : Braderie d’hiver 2026
Les Vitrines de Caen association organizes a winter braderie in the pedestrian streets of the city center.
