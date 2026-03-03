Braderie d’hiver

7 Rue Robert Celles Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Vêtements pour tous, chaussures, linge de maison, sacs, vaisselle, bibelots, meubles, literie, livres, jeux, CD et DVD

Sans condition de ressource .

7 Rue Robert Celles Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 74 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie d’hiver

L’événement Braderie d’hiver Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne