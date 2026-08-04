Informations pratiques

Erquy

Braderie du secours catholique

2 Sente du Paradis Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Vêtements, vaisselle, objets de décoration, livres, puériculture, etc. Tout à petit prix. Derrière l’église, partie haute de la cour. .

2 Sente du Paradis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 07 37

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English :

L’événement Braderie du secours catholique Erquy a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor