AGENDA · Erquy
Braderie du secours catholique Erquy
samedi 8 août 2026 · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Braderie du secours catholique
2 Sente du Paradis Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:30:00
fin : 2026-08-08 17:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Vêtements, vaisselle, objets de décoration, livres, puériculture, etc. Tout à petit prix. Derrière l’église, partie haute de la cour. .
2 Sente du Paradis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 07 37
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English :
L’événement Braderie du secours catholique Erquy a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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