Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis D786 Erquy
Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis D786 Erquy mardi 4 août 2026.
Erquy
Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis
D786 Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Tous les mardis soirs, du 14 juillet au 25 août, venez assistez à une présentation approfondie de l’art de la parfumerie, en collaboration avec Ann Gérard du Jardin des Osmanthes.
Arrivée conseillée avant 18h. .
D786 Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis Erquy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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