Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis D786 Erquy

Erquy

Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis

D786 Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Tous les mardis soirs, du 14 juillet au 25 août, venez assistez à une présentation approfondie de l’art de la parfumerie, en collaboration avec Ann Gérard du Jardin des Osmanthes.

Arrivée conseillée avant 18h. .

D786 Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Conférence sur la parfumerie Château de Bienassis Erquy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor