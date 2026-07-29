Informations pratiques

Saint-Astier

Braderie du Secours Catholique

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Vente vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets.

10h 18h, sous la Halle

Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

Vente vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets.

10h 18h, sous la Halle

Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 13 08 49 equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

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English : Braderie du Secours Catholique

Sale of secondhand clothing, shoes, bags, accessories, household linens, school supplies, and toys.

10 a.m. 6 p.m., in the Market Hall

Secours Catholique: equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

L’événement Braderie du Secours Catholique Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord