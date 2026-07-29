Braderie du Secours Catholique Saint-Astier
mercredi 23 septembre 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Braderie du Secours Catholique
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Vente vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets.
10h 18h, sous la Halle
Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org
Vente vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets.
10h 18h, sous la Halle
Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 13 08 49 equipe.saintastier.247@secours-catholique.org
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English : Braderie du Secours Catholique
Sale of secondhand clothing, shoes, bags, accessories, household linens, school supplies, and toys.
10 a.m. 6 p.m., in the Market Hall
Secours Catholique: equipe.saintastier.247@secours-catholique.org
L’événement Braderie du Secours Catholique Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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