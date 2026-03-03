Braderie Emmaüs Emmaüs Châtillon-sur-Thouet

Braderie Emmaüs

Emmaüs 26 Route de Bressuire Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-06

Venez profiter des bonnes affaires lors de la braderie Emmaüs. .

Emmaüs 26 Route de Bressuire Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 66 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie Emmaüs

L’événement Braderie Emmaüs Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Parthenay Gâtine