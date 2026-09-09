Informations pratiques

Troyes

Braderie Festilight Edition 2026

Zone industrielle des Ecrevolles Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-07 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Pendant plusieurs jours, profitez d’une large sélection d’articles Festilight à prix braderie



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L’occasion parfaite pour préparer les fêtes, trouver l’inspiration pour votre décoration de Noël… et surtout faire de très belles affaires.



Du 2 au 7 octobre 2026

Fermé le dimanche 4 octobre



On vous attend nombreux pour cette 9ᵉ édition ! .

Zone industrielle des Ecrevolles Troyes 10000 Aube Grand Est communication@festilight.fr

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English :

L’événement Braderie Festilight Edition 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne