Braderie Festilight Edition 2026 Troyes
vendredi 2 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Braderie Festilight Edition 2026
Zone industrielle des Ecrevolles Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-07 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02
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Du 2 au 7 octobre 2026
Fermé le dimanche 4 octobre
On vous attend nombreux pour cette 9ᵉ édition ! .
Zone industrielle des Ecrevolles Troyes 10000 Aube Grand Est communication@festilight.fr
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English :
L’événement Braderie Festilight Edition 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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