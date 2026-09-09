UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Troyes

Braderie Festilight Edition 2026 Troyes

vendredi 2 octobre 2026 · Troyes

Braderie Festilight Edition 2026 Troyes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Zone industrielle des Ecrevolles
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif

Troyes

Braderie Festilight Edition 2026

Zone industrielle des Ecrevolles Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-07 19:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Pendant plusieurs jours, profitez d’une large sélection d’articles Festilight à prix braderie

> Décorations de Noël
> Sapins et arbres décoratifs
> Guirlandes et produits lumineux
> Pièces XXL
Et bien d’autres décorations à découvrir sur place !

L’occasion parfaite pour préparer les fêtes, trouver l’inspiration pour votre décoration de Noël… et surtout faire de très belles affaires.

Du 2 au 7 octobre 2026
Fermé le dimanche 4 octobre

On vous attend nombreux pour cette 9ᵉ édition !   .

Zone industrielle des Ecrevolles Troyes 10000 Aube Grand Est   communication@festilight.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Braderie Festilight Edition 2026 Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Troyes (Aube)