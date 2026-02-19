Braderie Les Enfants d’Agathe Foyer rural Arzacq-Arraziguet

Braderie Les Enfants d’Agathe

Foyer rural 8 rue Pierre Larrieu Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-27

2026-02-27

Braderie Les Enfants d’Agathe matériel de puériculture et jouets, vêtements de grossesse, vêtements printemps été de 6 mois à 16 ans. .

Foyer rural 8 rue Pierre Larrieu Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 19 66 77 lesenfantsdagathe@gmail.com

English : Braderie Les Enfants d’Agathe

