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Braderie Moon Concept Store Moon Concept Store Locquirec

Braderie Moon Concept Store Moon Concept Store Locquirec samedi 15 août 2026.

Lieu : Moon Concept Store

Adresse : 54 Lieu-dit Nouvelle Côte

Ville : 29241 Locquirec

Département : Finistère

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Locquirec

Braderie Moon Concept Store

Moon Concept Store 54 Lieu-dit Nouvelle Côte Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

A l’occasion de la grande braderie annuelle de Locquirec à Kerboulic, Moon Concept Store organise aussi sa braderie et ses promotions !   .

Moon Concept Store 54 Lieu-dit Nouvelle Côte Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 43 54 49 87 

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English : Braderie Moon Concept Store

L’événement Braderie Moon Concept Store Locquirec a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX

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