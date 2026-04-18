Locquirec

Place aux Mômes Diego et Joanes Ça va l’faire !

Place du Port Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Ça va l’faire est un duo, un tandem, un binôme, une paire de 2! Comme une brise de Laurel et Hardy des temps actuels qui souffleraient sur un air de cirque. Mais attention, ça se castagne ! Ça virevolte ! et ça se cherche des noises ! Un périple vers la drôlerie dans lequel le public est aspiré à l’insu de leur plein gré ! Du cirque populaire et actuel. Un duo de clown 2.0 !

Ce spectacle au titre argotique et populaire nous invite à découvrir une création qui, dans la fluidité d’un travail sans prise de tête, exprime l’évidence de la rencontre de ses deux enfants de la balle, et l’aisance naturelle dans laquelle ils ont inscrit leur pratique artistique. Comme un pied de nez au ratage, un ça va marcher un poil gentillet un on y croit un peu naïf ! Comme une brise de Laurel et Hardy des temps modernes qui soufflerait sur un air de cirque. Le premier est un brin rondouillard ! Le second dégingandé ! Ensemble tout au long de ce voyage jubilatoire, ils vont dévider le fil du sens, celui d’une histoire issue de leur parcours, et de leurs racines.

– Duo de clowns 2.0

– Gratuit

– Tout public

– Durée 1h

– A 18h sur la place du port. Repli à la salle des sports en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Locquirec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne et l’Office de Tourisme. .

Place du Port Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 40 83

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English :

L’événement Place aux Mômes Diego et Joanes Ça va l’faire ! Locquirec a été mis à jour le 2026-04-18 par OT BAIE DE MORLAIX