Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la St Jean et de la musique Port de Locquirec Locquirec

Fête de la St Jean et de la musique Port de Locquirec Locquirec samedi 20 juin 2026.

Lieu : Port de Locquirec

Adresse : Place du Port

Ville : 29241 Locquirec

Département : Finistère

Début : 2026-06-20T19:00:00

Fin : 2026-06-20T

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Locquirec

Fête de la St Jean et de la musique

Port de Locquirec Place du Port Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le port de Locquirec va vibrer le samedi 20 juin !

Venez profiter de concerts gratuits autour du feu traditionnel de la Saint Jean. Au programme The Last Parade (rock alternatif) et Witness (reprises des années 80/90).

Buvette et restauration variée sur place.   .

Port de Locquirec Place du Port Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 19 98 32 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la St Jean et de la musique

L’événement Fête de la St Jean et de la musique Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Locquirec (Finistère)