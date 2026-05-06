Conférence Environnement & Énergie Ar Presbital Locquirec
Conférence Environnement & Énergie Ar Presbital Locquirec mercredi 24 juin 2026.
Locquirec
Conférence Environnement & Énergie
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
L’ACALE (l’union des commerçants et artisans de Locquirec) et LOKIWIN organisent une conférence pour comprendre les enjeux actuels et surtout passer à l’action concrètement, à l’échelle de notre territoire.
Le thème de cette première conférence est “Passer de l’intention à l’action pour diminuer les gaz à effets de serre “.
Au programme
– une projection sur l’évolution du trait de côte de Locquirec dans les prochaines décennies
– des retours issus de la recherche appliquée
– des solutions concrètes et locales pour agir
Des intervenants reconnus seront présents, issus du monde de la recherche et de l’entreprise
– Erwan LE ROUX Chercheur spécialisé dans les risques climatiques
– Jacky EVEN Responsable équipe de recherche
– Axel IAUCH Entrepreneur dirigeant plusieurs entreprises dans le photovoltaïque
Dans un contexte de mutations rapides et d’attentes croissantes, cette conférence apporte des clés concrètes pour agir.
Événement gratuit places limitées (70 participants)
Inscription obligatoire via le lien suivant
https://my.weezevent.com/impact-conference-lokiwin?locale=fr-fr&o=qr-code .
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne
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English : Conférence Environnement & Énergie
L’événement Conférence Environnement & Énergie Locquirec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX
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