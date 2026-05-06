Conférence Environnement & Énergie Ar Presbital Locquirec

Locquirec

Conférence Environnement & Énergie

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

L’ACALE (l’union des commerçants et artisans de Locquirec) et LOKIWIN organisent une conférence pour comprendre les enjeux actuels et surtout passer à l’action concrètement, à l’échelle de notre territoire.

Le thème de cette première conférence est “Passer de l’intention à l’action pour diminuer les gaz à effets de serre “.

Au programme

– une projection sur l’évolution du trait de côte de Locquirec dans les prochaines décennies

– des retours issus de la recherche appliquée

– des solutions concrètes et locales pour agir

Des intervenants reconnus seront présents, issus du monde de la recherche et de l’entreprise

– Erwan LE ROUX Chercheur spécialisé dans les risques climatiques

– Jacky EVEN Responsable équipe de recherche

– Axel IAUCH Entrepreneur dirigeant plusieurs entreprises dans le photovoltaïque

Dans un contexte de mutations rapides et d’attentes croissantes, cette conférence apporte des clés concrètes pour agir.

Événement gratuit places limitées (70 participants)

Inscription obligatoire via le lien suivant

https://my.weezevent.com/impact-conference-lokiwin?locale=fr-fr&o=qr-code .

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne

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English : Conférence Environnement & Énergie

L’événement Conférence Environnement & Énergie Locquirec a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX