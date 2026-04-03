Café littéraire du CEL Ti ar Vark Locquirec
Café littéraire du CEL Ti ar Vark Locquirec vendredi 15 mai 2026.
Locquirec
Café littéraire du CEL
Ti ar Vark Rue du Varcq Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-05-15 20:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Le Cercle des Ecrivains de Locquirec (CEL), organise son café littéraire mensuel.
En mai, c’est Aurélie Courtinat qui en est l’invitée, directrice de publication de la maison d’éditions La Singulière basée à Clohars Carnoët.
La Singulière publie des ouvrages apportant un regard différent, présentant une approche singulière sur la question du rapport de l’homme à l’environnement.
Essais, romans, poésie, les collections de La Singulière s’enrichissent d’œuvres porteuses de messages et à l’identité forte.
Entrée libre, thé et café offert. .
Ti ar Vark Rue du Varcq Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80
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English : Café littéraire du CEL
L’événement Café littéraire du CEL Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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