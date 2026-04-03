Café littéraire du CEL Ti ar Vark Locquirec

Locquirec

Café littéraire du CEL

Ti ar Vark Rue du Varcq Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15 20:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Le Cercle des Ecrivains de Locquirec (CEL), organise son café littéraire mensuel.

En mai, c’est Aurélie Courtinat qui en est l’invitée, directrice de publication de la maison d’éditions La Singulière basée à Clohars Carnoët.

La Singulière publie des ouvrages apportant un regard différent, présentant une approche singulière sur la question du rapport de l’homme à l’environnement.

Essais, romans, poésie, les collections de La Singulière s’enrichissent d’œuvres porteuses de messages et à l’identité forte.

Entrée libre, thé et café offert. .

Ti ar Vark Rue du Varcq Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80

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English : Café littéraire du CEL

L’événement Café littéraire du CEL Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX