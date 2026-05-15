Le Petit Festival #17 Portraits de compositrices (conférence) Ar Presbital Locquirec

Locquirec

Le Petit Festival #17 Portraits de compositrices (conférence)

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

L’association Son ar mein invite les curieux à découvrir la musique sous des angles différents. Aujourd’hui, dans le cadre de son Petit festival#17 portraits de compositrices.

Les femmes ont été nombreuses au fil des siècles à exercer leurs talents dans un domaine habituellement réservé aux hommes. L’histoire les a continuellement oubliées. Cette conférence leur rendra justice au travers d’une galerie de portraits de compositrices engagées dans leur art, contre vents et marée, et à l’écoute de leur vocation malgré toutes les barrières rencontrées, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. On découvrira comment, suivant les époques et les lieux, elles ont été reconnues ou découragées et, bien loin du talent décoratif attendu, les créations qu’elles nous ont transmises ! Un temps rassembleur du Petit festival qui répondra aux attentes des néophytes comme des mélomanes avertis.

Réservation et renseignements https://www.sonarmein.bzh .

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne

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English : Le Petit Festival #17 Portraits de compositrices (conférence)

L’événement Le Petit Festival #17 Portraits de compositrices (conférence) Locquirec a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX