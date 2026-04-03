Concert Alla Voce Un Coeur dans la Neige Ar Presbital Locquirec

Locquirec

Concert Alla Voce Un Coeur dans la Neige

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 19:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

L’association Pont Ar Gler de Saint-Jean-du-Doigt organise un nouveau concert à Ar Presbital.

Pascal Gourgand & Vérène Westphal joueront Un Cœur dans la Neige .

Le Voyage d’Hiver de Schubert revisité pour baryton-basse et violoncelle, ponctué d’évocations poétiques en français des émotions traversées par le voyageur en quête d’amour et de beauté. .

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38

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English : Concert Alla Voce Un Coeur dans la Neige

L’événement Concert Alla Voce Un Coeur dans la Neige Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX