Concert Alla Voce Un Coeur dans la Neige Ar Presbital Locquirec
Concert Alla Voce Un Coeur dans la Neige Ar Presbital Locquirec mardi 9 juin 2026.
Locquirec
Concert Alla Voce Un Coeur dans la Neige
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
L’association Pont Ar Gler de Saint-Jean-du-Doigt organise un nouveau concert à Ar Presbital.
Pascal Gourgand & Vérène Westphal joueront Un Cœur dans la Neige .
Le Voyage d’Hiver de Schubert revisité pour baryton-basse et violoncelle, ponctué d’évocations poétiques en français des émotions traversées par le voyageur en quête d’amour et de beauté. .
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38
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English : Concert Alla Voce Un Coeur dans la Neige
L’événement Concert Alla Voce Un Coeur dans la Neige Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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