Week-end créatif Plume et pinceau Locquirec
Week-end créatif Plume et pinceau Locquirec samedi 6 juin 2026.
Locquirec
Week-end créatif Plume et pinceau
Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Cercle des Ecrivains de Locquirec (CEL) organise un week-end créatif à l’Île Blanche.
Venez mêler écriture et aquarelle, tout en laissant parler votre imagination.
Le matériel est fourni.
Sur inscription.
Public adulte. .
Impasse de l’Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80
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English : Week-end créatif Plume et pinceau
L’événement Week-end créatif Plume et pinceau Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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