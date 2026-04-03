Locquirec

Week-end créatif Plume et pinceau

Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Cercle des Ecrivains de Locquirec (CEL) organise un week-end créatif à l’Île Blanche.

Venez mêler écriture et aquarelle, tout en laissant parler votre imagination.

Le matériel est fourni.

Sur inscription.

Public adulte. .

Impasse de l’Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80

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English : Week-end créatif Plume et pinceau

L’événement Week-end créatif Plume et pinceau Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX