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Week-end créatif Plume et pinceau Locquirec

Week-end créatif Plume et pinceau Locquirec samedi 6 juin 2026.

Adresse : Impasse de l'Île Blanche

Ville : 29241 Locquirec

Département : Finistère

Début : 2026-06-06T10:00:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Locquirec

Week-end créatif Plume et pinceau

Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Le Cercle des Ecrivains de Locquirec (CEL) organise un week-end créatif à l’Île Blanche.
Venez mêler écriture et aquarelle, tout en laissant parler votre imagination.

Le matériel est fourni.
Sur inscription.
Public adulte.   .

Impasse de l’Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 07 16 96 80 

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English : Week-end créatif Plume et pinceau

L’événement Week-end créatif Plume et pinceau Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX

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