Spectacle d’impro Ar Presbital Locquirec

Locquirec

Spectacle d’impro

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Le Groupe d’Improvisation de Locquirec (GIL) fait un nouveau spectacle à Locquirec. L’occasion de passer un moment plein de surprises ! Pas de script, que du talent et de l’imagination… et peut-être un brin de folie.

Entrée libre, ouvert à tous. .

Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 7 50 60 97 83

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English : Spectacle d’impro

L’événement Spectacle d’impro Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX