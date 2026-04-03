Spectacle d’impro Ar Presbital Locquirec
Spectacle d’impro Ar Presbital Locquirec mercredi 3 juin 2026.
Locquirec
Spectacle d’impro
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Le Groupe d’Improvisation de Locquirec (GIL) fait un nouveau spectacle à Locquirec. L’occasion de passer un moment plein de surprises ! Pas de script, que du talent et de l’imagination… et peut-être un brin de folie.
Entrée libre, ouvert à tous. .
Ar Presbital 21 Rue de l’Église Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 7 50 60 97 83
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English : Spectacle d’impro
L’événement Spectacle d’impro Locquirec a été mis à jour le 2026-04-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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