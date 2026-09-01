UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

BRADERIE MUSÉE FAYET JEP 2026 Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
9 rue du Capus
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

BRADERIE MUSÉE FAYET JEP 2026

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Braderie des anciens catalogues des Musées de Béziers
Braderie des anciens catalogues des Musées de Béziers.   .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60  musees@beziers.fr

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English : BRADERIE MUSÉE FAYET JEP 2026

Sale of Old Catalogs from the Béziers Museums

L’événement BRADERIE MUSÉE FAYET JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34

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