Braderie puériculture La Motte
Braderie puériculture La Motte dimanche 4 octobre 2026.
Braderie puériculture
Salle Athéna La Motte Côtes-d’Armor
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Venez chiner parmi vêtements de 0 à 16 ans, jeux, jouets, livres, articles puériculture, …
Petite restauration sur place. .
Salle Athéna La Motte 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 25 57 64 11
