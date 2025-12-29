Théâtre La Motte

Théâtre

Salle Athéna La Motte Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21

Représentation d’une pièce avec la troupe Lever de Rideau.

Samedi à 20h30 et Dimanche à 14h30 .

Salle Athéna La Motte 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 32 50 77

