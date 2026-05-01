Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie Secours Populaire Royan

Braderie Secours Populaire Royan samedi 23 mai 2026.

Adresse : 53 bd Franck Lamy

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Royan

Braderie Secours Populaire

53 bd Franck Lamy Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

  .

53 bd Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   secourspopulaireroyan@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Braderie Secours Populaire Royan a été mis à jour le 2026-05-15 par Mairie de Royan

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)