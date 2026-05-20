Morcenx-la-Nouvelle

Braderie Solidaire du Secours Populaire

23 rue waldeck rousseau et 5 rue malet Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Braderie du Secours Populaire

de 9H à 17H sans interruption.

Ne manquez pas de soutenir cette association sociale.

Vêtements, vaisselle, bibelots, mobilier

Braderie du Secours Populaire

de 9H à 17H sans interruption.

Ne manquez pas de soutenir cette association sociale.

Vêtements, vaisselle, bibelots, mobilier .

23 rue waldeck rousseau et 5 rue malet Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 58 89 09

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English : Braderie Solidaire du Secours Populaire

Braderie du Secours Populaire

from 9 a.m. to 5 p.m. without interruption.

Don’t miss the chance to support this social association.

Clothes, crockery, knick-knacks, furniture

L’événement Braderie Solidaire du Secours Populaire Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx