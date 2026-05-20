Braderie Solidaire du Secours Populaire Morcenx-la-Nouvelle
Braderie Solidaire du Secours Populaire Morcenx-la-Nouvelle samedi 6 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Braderie Solidaire du Secours Populaire
23 rue waldeck rousseau et 5 rue malet Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Braderie du Secours Populaire
de 9H à 17H sans interruption.
Ne manquez pas de soutenir cette association sociale.
Vêtements, vaisselle, bibelots, mobilier
Braderie du Secours Populaire
de 9H à 17H sans interruption.
Ne manquez pas de soutenir cette association sociale.
Vêtements, vaisselle, bibelots, mobilier .
23 rue waldeck rousseau et 5 rue malet Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 58 89 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie Solidaire du Secours Populaire
Braderie du Secours Populaire
from 9 a.m. to 5 p.m. without interruption.
Don’t miss the chance to support this social association.
Clothes, crockery, knick-knacks, furniture
L’événement Braderie Solidaire du Secours Populaire Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx
À voir aussi à Morcenx-la-Nouvelle (Landes)
- Messe du Lundi de Pentecôte à la Fontaine Notre Dame des Douleurs Morcenx-la-Nouvelle 25 mai 2026
- Pestacle mon arbre-Mère Morcenx-la-Nouvelle 27 mai 2026
- Journée de L’Eau T4ième édition résevez la date ! Morcenx-la-Nouvelle 29 mai 2026
- Tournoi Multi-Chance Tennis Fauteuil CAM TENNIS Morcenx-la-Nouvelle 30 mai 2026
- Journée évènementielle À la découverte des sapeurs-pompiers Morcenx-la-Nouvelle 30 mai 2026