Messe du Lundi de Pentecôte à la Fontaine Notre Dame des Douleurs Morcenx-la-Nouvelle
Messe du Lundi de Pentecôte à la Fontaine Notre Dame des Douleurs Morcenx-la-Nouvelle lundi 25 mai 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Messe du Lundi de Pentecôte à la Fontaine Notre Dame des Douleurs
Fontaine Notre Dame des Sept Douleurs Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Messe du Lundi de Pentecôte le lundi 25 mai à 10h30 à Garrosse suivie de la procession à la fontaine Notre Dame des Douleurs ,
A l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera offert par la paroisse.
Organisé par la Paroisse Saint-Joseph du Brassenx et les Amis de la Fontaine
Messe du Lundi de Pentecôte le lundi 25 mai à 10h30 à Garrosse suivie de la procession à la fontaine Notre Dame des Douleurs ,
A l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera offert par la paroisse.
Organisé par la Paroisse Saint-Joseph du Brassenx et les Amis de la Fontaine .
Fontaine Notre Dame des Sept Douleurs Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 83 64 stjobrassenx@diocese40.fr
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English : Messe du Lundi de Pentecôte à la Fontaine Notre Dame des Douleurs
Whit Monday mass on Monday May 25 at 10:30 am in Garrosse, followed by a procession to the Notre Dame des Douleurs fountain,
At the end of the celebration, the parish will offer a glass of friendship.
Organized by Paroisse Saint-Joseph du Brassenx and Les Amis de la Fontaine
L’événement Messe du Lundi de Pentecôte à la Fontaine Notre Dame des Douleurs Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Morcenx
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