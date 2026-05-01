Morcenx-la-Nouvelle

Messe du Lundi de Pentecôte à la Fontaine Notre Dame des Douleurs

Fontaine Notre Dame des Sept Douleurs Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Messe du Lundi de Pentecôte le lundi 25 mai à 10h30 à Garrosse suivie de la procession à la fontaine Notre Dame des Douleurs ,

A l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera offert par la paroisse.

Organisé par la Paroisse Saint-Joseph du Brassenx et les Amis de la Fontaine

Messe du Lundi de Pentecôte le lundi 25 mai à 10h30 à Garrosse suivie de la procession à la fontaine Notre Dame des Douleurs ,

A l’issue de la célébration, le verre de l’amitié sera offert par la paroisse.

Organisé par la Paroisse Saint-Joseph du Brassenx et les Amis de la Fontaine .

Fontaine Notre Dame des Sept Douleurs Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 83 64 stjobrassenx@diocese40.fr

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English : Messe du Lundi de Pentecôte à la Fontaine Notre Dame des Douleurs

Whit Monday mass on Monday May 25 at 10:30 am in Garrosse, followed by a procession to the Notre Dame des Douleurs fountain,

At the end of the celebration, the parish will offer a glass of friendship.

Organized by Paroisse Saint-Joseph du Brassenx and Les Amis de la Fontaine

L’événement Messe du Lundi de Pentecôte à la Fontaine Notre Dame des Douleurs Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Morcenx